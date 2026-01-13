$43.260.18
В Офісі Генпрокурора відповіли, чи може бути продана яхта Медведчука і хто наразі за неї відповідальний

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Продаж яхти Royal Romance, що належить Віктору Медведчуку, вимагає остаточного судового рішення у "вугільній справі". Судовий розгляд триває, а рішення про продаж перебуває в компетенції АРМА та хорватських органів.

В Офісі Генпрокурора відповіли, чи може бути продана яхта Медведчука і хто наразі за неї відповідальний

Для продажу яхти, що належала Вікторові Медведчуку, необхідне остаточне судове рішення, а судовий розгляд так званої "вугільної справи" в рамках, якої на яхту Royal Romance був накладений арешт ще триває. На сьогодні рішення про продаж яхти належить до компетенції АРМА та відповідних органів Республіки Хорватія (де яхта перебуває), відповіли УНН в Офісі Генерального прокурора у відповідь на запит.

Хорватська сторона неодноразово зазначала, що для остаточної реалізації майна необхідне остаточне судове рішення у кримінальному провадженні, яке передбачає конфіскацію. Судовий розгляд "вугільної справи" триває, і отримання вироку, що набере законної сили, об’єктивно є тривалим процесом 

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

В Офісі Генерального прокурора наголосили, що ними вжито усіх можливих і передбачених законом заходів для арешту, збереження та подальшої реалізації яхти Royal Romance. Подальші рішення залежать від судових процедур, повноважень АРМА та міжнародних партнерів, а не від одноосібних рішень прокуратури.

АРМА з 2022 року до 2024 року мала можливість реалізувати яхту, але цього не відбулося

Так Офіс Генерального прокурора ініціював питання арешту яхти Royal Romance в межах кримінального провадження, відомого як "вугільна справа", у якій обвинуваченим є, зокрема, Віктор Медведчук.

За клопотаннями прокурорів у березні–квітні 2022 року судами України ухвалено рішення про арешт яхти та її передачу в управління АРМА з метою подальшої її реалізації. 5 травня 2022 року ці судові рішення офіційно надійшли до АРМА. З цього моменту саме АРМА набула повноважень щодо управління майном, а ОГП міг лише сприяти реалізації цих рішень у межах міжнародної правової допомоги 

- повідомили в ОГП.

Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу13.01.26, 19:19 • 3604 перегляди

Оскільки яхта перебуває на території Республіки Хорватія, ОГП одразу вжив заходів міжнародного співробітництва. У травні 2022 року до хорватської сторони були направлені відповідні запити.

У результаті Окружний суд міста Спліт ухвалив рішення про тимчасовий арешт яхти строком на два роки із забороною будь-яких реєстраційних дій та з переданням її в управління АРМА. Це рішення було безпрецедентним для хорватської практики.

Керівництво АРМА використовувало яхту медведчука для піару, а не для реального продажу – екссекретар Громадської ради01.10.24, 12:52 • 132630 переглядiв

З урахуванням обмежень законодавства Хорватії щодо строків арешту, у 2022–2024 роках ОГП неодноразово надавав додаткову інформацію для продовження дії обмежувальних заходів. Загалом у межах міжнародної правової допомоги було направлено понад 30 офіційних запитів і листів до компетентних органів Хорватії та США, усі отримані матеріали передавалися АРМА.

Попри наявність судових рішень, наказ АРМА про проведення конкурсу з відбору суб’єктів для реалізації арештованого майна був виданий лише 15 березня 2024 року. До цього моменту рішення судів фактично залишалися невиконаними 

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

В ОГП також повідомили, Медведчук є фігурантом розслідувань в інших кримінальних провадженнях і в цих справах також накладався арешт на цю саму яхту для передачі її в АРМА.

Яхту Медведчука може продати Хорватія

Окремо Офіс Генерального прокурора ініціював застосування санкцій Європейського Союзу. Рішення про включення Віктора Медведчука до санкційних списків ЄС ухвалене 27 травня 2024 року і залишається чинним. У зв’язку з цим яхта Royal Romance не може залишити територію ЄС і може бути реалізована в межах санкційної процедури 

- повідомили в ОГП.

Це означає, що рішення про продаж яхти в межах санкцій може ухвалити Хорватія.

АРМА витратило майже 100 тисяч гривень на оглядини яхти медведчука в Хорватії, яку так і не змогли продати 15.08.24, 13:16 • 288234 перегляди

Рішення про реалізацію яхти в межах санкцій ухвалюються компетентними органами держави-члена Європейського Союзу, на території якої перебуває відповідний актив, на підставі регламентів ЄС 

- уточнили в ОГП.

Україна в такому випадку не є стороною процедури реалізації активу.

Водночас МЗС України та Мінюст можуть надавати інформацію, вести переговори та дипломатично супроводжувати взаємодію з органами ЄС.

Нагадаємо

11 квітня 2022 року Офіс Генпрокурора повідомив, про передачу до АРМА яхти Медведчука, яка була заарештована в рамках розслідування кримінального провадження щодо держзради екснардепа.

Євген Царенко

