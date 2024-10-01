Керівництво АРМА використовувало яхту медведчука для піару, а не для реального продажу – екссекретар Громадської ради

Керівництво Агентства з розшуку і менеджменту активами (АРМА) не змогло належним чином розпоряджатися яхтою Royal Romance екснаредпа-зрадника віктора медведчука через те, що використовувало її для піару, а не для реального виконання своїх обов’язків. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив колишній секретар Громадської ради при АРМА Дмитро Громаков.

Була дуже слизька тема з яхтою медведчука, куди керівництво з’їздило, подивилося цю яхту. Але ж питання заключалося в тому, що ми можемо заарештувати лише частину тієї яхти. Бо в неї декілька власників, і ті власники мають право на те майно так само, як наша сторона. І тому не можливо її ані продати, ані заарештувати