Керівництво АРМА використовувало яхту медведчука для піару, а не для реального продажу – екссекретар Громадської ради
Київ • УНН
Колишній секретар Громадської ради при АРМА заявив, що керівництво агентства неефективно розпоряджалося яхтою Медведчука. Замість реального продажу, яхту використовували для піару.
Керівництво Агентства з розшуку і менеджменту активами (АРМА) не змогло належним чином розпоряджатися яхтою Royal Romance екснаредпа-зрадника віктора медведчука через те, що використовувало її для піару, а не для реального виконання своїх обов’язків. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив колишній секретар Громадської ради при АРМА Дмитро Громаков.
Була дуже слизька тема з яхтою медведчука, куди керівництво з’їздило, подивилося цю яхту. Але ж питання заключалося в тому, що ми можемо заарештувати лише частину тієї яхти. Бо в неї декілька власників, і ті власники мають право на те майно так само, як наша сторона. І тому не можливо її ані продати, ані заарештувати
За його словами, ефективнішим рішенням було б обрати для яхти управителя, який би розпоряджався цим майном, а заробіток йшов до держбюджету.
"Але керівництво зайняло не зрозумілу позицію і більше використовувало це для піару, аніж для того, щоб виконати свої зобов’язання", - наголосив Дмитро Громаков.
Нагадаємо
Хорватський суд арештував яхту медведчука для України на максимальний строк - 2 роки. За цей час, у тому числі завдяки діям Олени Думи, яхту так і не вдалося продати. Тепер очільниця АРМА спокійно заявляє про те, що суд у Хорватії має дати їй ще кілька років для продажу врешті решт вказаного активу. А відповідальність за нереалізацію люксового активу медведчука намагається перекласти на Офіс генпрокурора.
Політолог Віктор Бобіренко вважає, що затягування процесу продажу яхти медведчука з боку голови АРМА Олени Думи не може бути звичайною службовою недбалістю, такі дії могли бути вмотивовані фінансовою винагородою.
Додамо
Вже неодноразово звучали заяви про ймовірну співпрацю голови АРМА Олени Думи з проросійськими політиками. Екснардеп Ігор Мосійчук навіть назвав Олену Думу "госДума", адже, на його думку, вона працює більше в інтересах країни-агресора, ніж на користь України. Зокрема, є підозри щодо її співпраці з екснардепом-зрадником віктором медведчуком, а також біглим міністром часів Януковича Олександром Клименком.
Дняма на сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади очільниці АРМА через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.