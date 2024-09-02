Голова АРМА Дума намагається тиснути на хорватів, щоб приховати своє фіаско з яхтою медведчука

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума натякнула, що хорвати порушать законодавство, якщо знову не передадуть під реалізацію АРМА яхту екснардепа-зрадника віктора медведчука, пише УНН.

За її словами, український суд арештував яхту медведчука, яка перебуває у Хорватії, в рамках кримінального провадження СБУ проти нього, і передав судно на реалізацію АРМА. Однак, варто зауважити, що ця ухвала діє лише на території України і не дає право агентству продати актив, який фізично знаходиться у Хорватії.

Дума повідомила, що АРМА 2 вересня внесло запит до Офісу Генерального прокурора України про початок процесу отримання легалізації рішення українського суду в юрисдикції Хорватії.

Віримо, що усі наші колеги з Республіки Хорватія, з якими пів року щодня мали активну роботу щодо виконання рішень судів про реалізацію Нацагентством яхти медведчука, дотримуючись міжнародних правил та законодавства, не затягуючи, приймуть справедливі рішення - зазначила очільниця АРМА.

Також Дума запевнила, що агентство готове оголосити новий конкурс на реалізацію судна. Дивно було б, якби було не готове, адже попередній раз Хорватія дала АРМА два роки для того, щоб продати яхту медведчука, однак агентству цього часу так і не вистачило.

З січня по червень 2024 року ми пройшли важкий шлях, зіштовхнувшись з: тиском адвокатів медведчука, скаргами до органів влади різних країн, супротиву при огляді судна, відсутністю документів, оскарженням дій та рішень суду, реєстрації прапора на судно та інше - пожалілася голова агентства.

Контекст

Хорватський суд арештував яхту медведчука для України на максимальний строк – 2 роки. За цей час, у тому числі завдяки діям Олени Думи, яхту так і не вдалося продати. Тепер очільниця АРМА спокійно заявляє про те, що суд у Хорватії має дати їй ще кілька років для продажу врешті решт вказаного активу. А відповідальність за нереалізацію люксового активу медведчука намагається перекласти на Офіс генпрокурора.

Політолог Віктор Бобіренко вважає, що затягування процесу продажу яхти медведчука з боку голови АРМА Олени Думи не може бути звичайною службовою недбалістю, такі дії могли бути вмотивовані фінансовою винагородою. А екснардеп Ігор Мосійчук наголосив, що правоохоронці мають кримінальне провадження і встановити, чи спілкувалася Дума з медведчуком, чи отримувала вона винагороду, чи це просто некомпетентність.