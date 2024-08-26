Після провалу з яхтою медведчука Дума "кидає народу кістку" у вигляді його годинників - екснардеп

Очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума намагається приховати своє фіаско з продажем яхти екснардепа-зрадника віктора медведчука реалізуючи більш дешеві його активи, зокрема колекцію його годинників. Таку думку висловив колишній нардеп Ігор Мосійчук, пише УНН.

Слідкую як по численних ТГ-каналах несеться новина, яку запустила в маси очільниця АРМА Олена Дума. Мова про продаж колекції наручних годинників Медведчука, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн. Так ось, як на мене, то після провалу з яхтою Медведчука: продажом його годинників – народові вирішили кинути "кістку" - зазначив Ігор Мосійчук.

Він нагадав, що саме через те, що Олена Дума майже пів року готувала зміни до законодавства для реалізації закордонних активів виникла основна затримка з продажем яхти Royal Romance.

"Попередньо зауважу, затягування продажу яхти екснардепа Медведчука з боку голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи вказує на те, що вона діяла в інтересах проросійського політика... Тільки слідство може встановити діяла вона зумисно з корисливих мотивів, чи, тому що, вибачаюсь, вона, м’яко кажучи - не компетентна. Це може з’ясувати виключно слідство. Але із самих подій витікає, що вона таки могла діяти в інтересах Медведчука", - вказує екснардеп.

Мосійчук наголосив, що правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження і встановити, чи спілкувалася Дума з медведчуком, чи отримувала вона винагороду, чи це просто некомпетентність.

Нагадаємо

Хорватський суд арештував яхту медведчука для України на максимальний строк – 2 роки. За цей час, у тому числі завдяки діям Олени Думи, яхту так і не вдалося продати. Тепер очільниця АРМА спокійно заявляє про те, що суд у Хорватії має дати їй ще кілька років для продажу врешті решт вказаного активу. А відповідальність за нереалізацію люксового активу медведчука намагається перекласти на Офіс Генпрокурора.

Політолог Віктор Бобіренко вважає, що затягування процесу продажу яхти медведчука з боку голови АРМА Олени Думи не може бути звичайною службовою недбалістю, такі дії могли бути вмотивовані фінансовою винагородою.