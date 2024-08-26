Після провалу з яхтою медведчука Дума "кидає народу кістку" у вигляді його годинників - екснардеп

ukenru
13:46 • 30720 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 41756 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 58492 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 90547 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 142750 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 183244 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 265968 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166304 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 142052 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128338 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
80 %
750 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 71076 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 43354 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

25 березня, 08:43 • 103051 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 81405 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 66357 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 30702 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 134825 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 265961 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 200614 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 230180 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 7806 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 22545 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 25651 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 30406 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 43354 перегляди
Актуальне
Після провалу з яхтою медведчука Дума "кидає народу кістку" у вигляді його годинників - екснардеп

Після провалу з яхтою медведчука Дума "кидає народу кістку" у вигляді його годинників - екснардеп

Київ • УНН

 • 39128 перегляди

Олена Дума, голова АРМА, намагається приховати невдачу з продажем яхти медведчука, реалізуючи його годинники. Екснардеп Мосійчук вважає це спробою "кинути кістку" народу та закликає розслідувати дії Думи.

Очільниця Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Олена Дума намагається приховати своє фіаско з продажем яхти екснардепа-зрадника віктора медведчука реалізуючи більш дешеві його активи, зокрема колекцію його годинників. Таку думку висловив колишній нардеп Ігор Мосійчук, пише УНН

Слідкую як по численних ТГ-каналах несеться новина, яку запустила в маси очільниця АРМА Олена Дума. Мова про продаж колекції наручних годинників Медведчука, загальна оцінка яких становить 10,6 млн грн. Так ось, як на мене, то після провалу з яхтою Медведчука: продажом його годинників – народові вирішили кинути "кістку"

- зазначив Ігор Мосійчук.

Він нагадав, що саме через те, що Олена Дума майже пів року готувала зміни до законодавства для реалізації закордонних активів виникла основна затримка з продажем яхти Royal Romance. 

"Попередньо зауважу, затягування продажу яхти екснардепа Медведчука з боку голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи вказує на те, що вона діяла в інтересах проросійського політика... Тільки слідство може встановити діяла вона зумисно з корисливих мотивів, чи, тому що, вибачаюсь, вона, м’яко кажучи - не компетентна. Це може з’ясувати виключно слідство. Але із самих подій витікає, що вона таки могла діяти в інтересах Медведчука", - вказує екснардеп.

Мосійчук наголосив, що правоохоронці мають відкрити кримінальне провадження і встановити, чи спілкувалася Дума з медведчуком, чи отримувала вона винагороду, чи це просто некомпетентність.

Нагадаємо

Хорватський суд арештував яхту медведчука для України на максимальний строк – 2 роки. За цей час, у тому числі завдяки діям Олени Думи, яхту так і не вдалося продати. Тепер очільниця АРМА спокійно заявляє про те, що суд у Хорватії має дати їй ще кілька років для продажу врешті решт вказаного активу. А відповідальність за нереалізацію люксового активу медведчука намагається перекласти на Офіс Генпрокурора.

Політолог Віктор Бобіренко вважає, що затягування процесу продажу яхти медведчука з боку голови АРМА Олени Думи не може бути звичайною службовою недбалістю, такі дії могли бути вмотивовані фінансовою винагородою.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01