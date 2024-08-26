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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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После провала с яхтой медведчука Дума "бросает народу кость" в виде его часов - экс-нардеп

После провала с яхтой медведчука Дума "бросает народу кость" в виде его часов - экс-нардеп

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 13:33  •  4796 просмотра

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Елена Дума, глава АРМА, пытается скрыть неудачу с продажей яхты медведчука, реализуя его часы. Экс-нардеп Мосийчук считает это попыткой «бросить кость» народу и призывает расследовать действия Думы.

Руководительница Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума пытается скрыть свое фиаско с продажей яхты экс-нардепа-предателя виктора медведчука реализуя более дешевые его активы, в частности коллекцию его часов. Такое мнение высказал бывший нардеп Игорь Мосийчук, пишет УНН

Слежу как по многочисленным ТГ-каналам несется новость, которую запустила в массы руководительница АРМА Елена Дума. Речь о продаже коллекции наручных часов медведчука, общая оценка которых составляет 10,6 млн грн. Так вот, как по мне, то после провала с яхтой медведчука: продажей его часов - народу решили бросить "кость"

- отметил Игорь Мосийчук.

Он напомнил, что именно из-за того, что Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов возникла основная задержка с продажей яхты Royal Romance. 

"Предварительно замечу, затягивание продажи яхты экс-нардепа медведчука со стороны главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы указывает на то, что она действовала в интересах пророссийского политика... Только следствие может установить действовала ли она умышленно из корыстных побуждений, или, потому что, извиняюсь, она, мягко говоря - не компетентна. Это может выяснить исключительно следствие. Но из самих событий следует, что она таки могла действовать в интересах медведчука", - указывает экс-нардеп.

Мосийчук отметил, что правоохранители должны открыть уголовное производство и установить, общалась ли Дума с медведчуком, получала ли она вознаграждение, или это просто некомпетентность.

Напомним

Хорватский суд арестовал яхту медведчука для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива. А ответственность за нереализацию люксового актива медведчука пытается переложить на Офис Генпрокурора.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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