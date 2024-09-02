Глава АРМА Дума пытается давить на хорватов, чтобы скрыть свое фиаско с яхтой медведчука

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума намекнула, что хорваты нарушат законодательство, если снова не передадут под реализацию АРМА яхту экс-нардепа-предателя виктора медведчука, пишет УНН.

По ее словам, украинский суд арестовал яхту медведчука, которая находится в Хорватии, в рамках уголовного производства СБУ против него, и передал судно на реализацию АРМА. Однако, стоит заметить, что это постановление действует только на территории Украины и не дает право агентству продать актив, который физически находится в Хорватии.

Дума сообщила, что АРМА 2 сентября внесло запрос в Офис Генерального прокурора Украины о начале процесса получения легализации решения украинского суда в юрисдикции Хорватии.

Верим, что все наши коллеги из Республики Хорватия, с которыми полгода ежедневно имели активную работу по выполнению решений судов о реализации Нацагентством яхты медведчука, придерживаясь международных правил и законодательства, не затягивая, примут справедливые решения - отметила руководительница АРМА.

Также Дума заверила, что агентство готово объявить новый конкурс на реализацию судна. Странно было бы, если бы было не готово, ведь предыдущий раз Хорватия дала АРМА два года для того, чтобы продать яхту медведчука, однако агентству этого времени так и не хватило.

С января по июнь 2024 года мы прошли тяжелый путь, столкнувшись с: давлением адвокатов медведчука, жалобами в органы власти разных стран, сопротивления при осмотре судна, отсутствием документов, обжалованием действий и решений суда, регистрации флага на судно и прочее - пожаловалась глава агентства.

Контекст

Хорватский суд арестовал яхту медведчука для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива. А ответственность за нереализацию люксового актива медведчука пытается переложить на Офис генпрокурора.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением. А экс-нардеп Игорь Мосийчук отметил, что правоохранители имеют уголовное производство и установить, общалась Дума с медведчуком, получала ли она вознаграждение, или это просто некомпетентность.