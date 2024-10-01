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Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 09:52  •  19126 просмотра

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Бывший секретарь Общественного совета при АРМА заявил, что руководство агентства неэффективно распоряжалось яхтой Медведчука. Вместо реальной продажи, яхту использовали для пиара.

Руководство Агентства по розыску и менеджменту активами (АРМА) не смогло должным образом распоряжаться яхтой Royal Romance экс-предателя виктора медведчука из-за того, что использовало ее для пиара, а не для реального выполнения своих обязанностей. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил бывший секретарь Общественного совета при АРМА Дмитрий Громаков.

Была очень скользкая тема с яхтой медведчука, куда руководство съездило, посмотрело эту яхту. Но вопрос заключался в том, что мы можем арестовать только часть той яхты. Потому что у нее несколько владельцев, и те владельцы имеют право на это имущество так же, как наша сторона. И поэтому невозможно ее ни продать, ни арестовать

- отметил он.

По его словам, более эффективным решением было бы выбрать для яхты управляющего, который бы распоряжался этим имуществом, а заработок шел в госбюджет.

"Но руководство заняло непонятную позицию и больше использовало это для пиара, чем для того, чтобы выполнить свои обязательства", - подчеркнул Дмитрий Громаков.

Напомним

Хорватский суд арестовал яхту медведчука для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива. А ответственность за нереализацию люксового актива медведчука пытается переложить на Офис генпрокурора.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.

Добавим

Уже неоднократно звучали заявления о вероятном сотрудничестве главы АРМА Елены Думы с пророссийскими политиками. Экс-нардеп Игорь Мосийчук даже назвал Елену Думу "госДума", ведь, по его мнению, она работает больше в интересах страны-агрессора, чем в пользу Украины. В частности, есть подозрения относительно ее сотрудничества с экс-нардепом-предателем Виктором медведчуком, а также беглым министром времен Януковича Александром Клименко.

Днем на сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности главы АРМА из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП