Эксклюзив
17:19 • 1838 просмотра
Яхта Медведчука: Офис Генпрокурора озвучил свою позицию по аресту и продаже актива
Эксклюзив
14:15 • 10338 просмотра
Повышение акцизов на топливо с 1 января: эксперт ответил, стоит ли ожидать роста цен на бензин, дизель и газ
14:07 • 13788 просмотра
Проблемы с отоплением в Раде: нардепы рассказали об условиях работы
Эксклюзив
12:46 • 21271 просмотра
Разные версии одной операции: вдова умершего пациента Odrex выявила факты подделки клиникой медицинской документации
13 января, 08:22 • 20066 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода дронов в Таганроге в рф и вражеских объектов на оккупированных территориях
13 января, 07:21 • 24212 просмотра
Нападение 9-классника с ножом в школе в Киеве: подростку сообщили о подозрении
12 января, 19:13 • 32381 просмотра
Зеленский: Россия готовит новый массированный удар, хочет воспользоваться морозами для максимального ущерба
12 января, 18:47 • 48977 просмотра
Документы для подписания с командой Трампа уже фактически готовы, согласовываются графики встреч – Зеленский
Эксклюзив
12 января, 17:49 • 36806 просмотра
В Киеве закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений? Что говорят в торговых сетях
Эксклюзив
12 января, 16:29 • 34312 просмотра
Политическая нестабильность в мире: международное право разрушается, а силовые методы становятся главным аргументом
Швейцарский сноубордист и призер Олимпиады Уэли Кестенхольц погиб под лавиной

Киев • УНН

 • 260 просмотра

Швейцарский сноубордист Уэли Кестенхольц, призер Олимпиады 1998 года, погиб в результате схода лавины. Его спутник смог спастись.

Швейцарский сноубордист и призер Олимпиады Уэли Кестенхольц погиб под лавиной

50-летний швейцарский сноубордист и олимпийский медалист Уэли Кестенхольц погиб в результате схода лавины. Об этом сообщила во вторник швейцарская лыжная федерация Swiss-Ski, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Кестенхольц завоевал бронзовую медаль в первом олимпийском соревновании по сноубордингу — гигантском слаломе в Нагано в 1998 году.

Он также неоднократно поднимался на подиум Кубка мира и завершил свою спортивную карьеру в 2006 году.

В заявлении полиции Валли, которая не называет имени Кестенхольца, говорится, что лавина снесла сноубордиста с восточного склона вершины Хоккухриз на высоту около 2400 метров.

По словам полиции, его спутнику, который катался с ним на лыжах, удалось спастись от лавины.

Олимпийская сноубордистка Софи Хедигер погибла под лавиной в Швейцарии25.12.24, 10:34 • 20120 просмотров

Антонина Туманова

СпортНовости Мира