Швейцарский сноубордист и призер Олимпиады Уэли Кестенхольц погиб под лавиной
Киев • УНН
Швейцарский сноубордист Уэли Кестенхольц, призер Олимпиады 1998 года, погиб в результате схода лавины. Его спутник смог спастись.
50-летний швейцарский сноубордист и олимпийский медалист Уэли Кестенхольц погиб в результате схода лавины. Об этом сообщила во вторник швейцарская лыжная федерация Swiss-Ski, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Кестенхольц завоевал бронзовую медаль в первом олимпийском соревновании по сноубордингу — гигантском слаломе в Нагано в 1998 году.
Он также неоднократно поднимался на подиум Кубка мира и завершил свою спортивную карьеру в 2006 году.
В заявлении полиции Валли, которая не называет имени Кестенхольца, говорится, что лавина снесла сноубордиста с восточного склона вершины Хоккухриз на высоту около 2400 метров.
По словам полиции, его спутнику, который катался с ним на лыжах, удалось спастись от лавины.
