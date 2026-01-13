Швейцарський сноубордист і призер Олімпіади Уелі Кестенгольц загинув під лавиною

$43.260.18
50.530.38
ukenru
Ексклюзив
17:19 • 1608 перегляди
Яхта Медведчука: Офіс Генпрокурора озвучив свою позицію щодо арешту та продажу активу
Ексклюзив
14:15 • 10080 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 13538 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
Ексклюзив
12:46 • 20954 перегляди
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
13 січня, 08:22 • 19863 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 24075 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 32284 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 48927 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
Ексклюзив
12 січня, 17:49 • 36727 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
Ексклюзив
12 січня, 16:29 • 34292 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−10°
0.9м/с
84%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Дніпропетровщина постраждала від атаки рф 13 січня: є поранені та пошкодження інфраструктуриPhoto13 січня, 08:04 • 4192 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 21689 перегляди
Заворушення в Ірані: 648 загиблих, тисячі поранених та понад 10 000 заарештованих13 січня, 08:33 • 4596 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 25758 перегляди
Удар рф по поштовому терміналу Харкова 13 січня: озвучені імена загиблих працівниківPhoto14:28 • 9706 перегляди
Публікації
Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документаціїPhoto
Ексклюзив
12:46 • 20962 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto13 січня, 10:02 • 25912 перегляди
Не обвал, а корекція: що відбувається з валютним курсом і чого чекати далі
Ексклюзив
12 січня, 14:17 • 62059 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 56699 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 61871 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Денис Шмигаль
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Німеччина
Іран
Реклама
УНН Lite
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 2620 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 45631 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 39947 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 45072 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 46813 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Техніка
Фільм

Швейцарський сноубордист і призер Олімпіади Уелі Кестенгольц загинув під лавиною

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Швейцарський сноубордист Уелі Кестенхольц, призер Олімпіади 1998 року, загинув унаслідок сходження лавини. Його супутник зміг врятуватися.

Швейцарський сноубордист і призер Олімпіади Уелі Кестенгольц загинув під лавиною

50-річний швейцарський сноубордист та олімпійський медаліст Уелі Кестенхольц загинув у результаті сходження лавини. Про це повідомила у вівторок швейцарська лижна федерація Swiss-Ski, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Кестенхольц завоював бронзову медаль у першому олімпійському змаганні з сноубордингу - гігантському слаломі в Нагано 1998 року.

Він також неодноразово піднімався на подіум Кубка світу та завершив свою спортивну кар'єру у 2006 році.

У заяві поліції Валі, яка не називає імені Кестенхольця, йдеться, що лавина знесла сноубордиста зі східного схилу вершини Хоккухріз на висоту близько 2400 метрів.

За словами поліції, його супутнику, який катався з ним на лижах, вдалося врятуватися від лавини.

Олімпійська сноубордистка Софі Хедігер загинула під лавиною у Швейцарії25.12.24, 10:34 • 20120 переглядiв

Антоніна Туманова

СпортНовини Світу