Швейцарський сноубордист і призер Олімпіади Уелі Кестенгольц загинув під лавиною
Київ • УНН
Швейцарський сноубордист Уелі Кестенхольц, призер Олімпіади 1998 року, загинув унаслідок сходження лавини. Його супутник зміг врятуватися.
50-річний швейцарський сноубордист та олімпійський медаліст Уелі Кестенхольц загинув у результаті сходження лавини. Про це повідомила у вівторок швейцарська лижна федерація Swiss-Ski, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Кестенхольц завоював бронзову медаль у першому олімпійському змаганні з сноубордингу - гігантському слаломі в Нагано 1998 року.
Він також неодноразово піднімався на подіум Кубка світу та завершив свою спортивну кар'єру у 2006 році.
У заяві поліції Валі, яка не називає імені Кестенхольця, йдеться, що лавина знесла сноубордиста зі східного схилу вершини Хоккухріз на висоту близько 2400 метрів.
За словами поліції, його супутнику, який катався з ним на лижах, вдалося врятуватися від лавини.
