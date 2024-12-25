Олимпийская сноубордистка Софи Хедигер погибла под лавиной в Швейцарии

Швейцарская лыжная ассоциация выступила со специальным заявлением, в котором выразила соболезнования близким Хедигер.

Передает УНН со ссылкой на Ticinonline.

Детали

В возрасте 26 лет умерла швейцарская сноубордистка Софи Хедигер, которая специализировалась на кросс-кантри. Женщина погибла под лавиной перед Рождеством, на швейцарском курорте Ароза. Согласно информации Федерации лыжного спорта Швейцарии, Хедигера унесло лавиной.

Софи Хедигер, которая выросла в Хоргене (коммуна в Швейцарии, окружной центр, находится в кантоне Цюрих), часто бывала в Ароге.

Именно здесь «ее жизнь оборвалась трагически, жестоко и преждевременно, когда она занималась фрирайдом, страстью, которую она очень любила», - подчеркивает швейцарская лыжная ассоциация «Swiss-Ski».

В сезоне 2023/24 Софи Хедигер поднялась на свои первые два подиума Кубка мира. Во время генеральной репетиции чемпионата мира в Санкт-Морице она заняла второе место. Выиграть медаль на домашнем чемпионате мира, который состоится в Энгадине в марте 2025 года, было одной из ее спортивных мечт. Другую она уже осуществила, приняв участие в Олимпийских играх 2022 года в Китае.

«Для семьи Swiss-Ski трагическая смерть Софи Хедигер бросила мрачную тень на Рождество. Мы бесконечно опечалены. Мы будем беречь память о Софи», - заявил Вальтера Ройссер, генеральный директор Sport Swiss-Ski.

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