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На аеродромі в США під час зйомки парашутистів жінка потрапила під пропелер літака і загинула

Київ • УНН

 • 17288 перегляди

37-річна фотографиня Аманда Галлахер трагічно загинула на аеродромі в Канзасі, випадково потрапивши під пропелер літака. Жінка порушила правила безпеки під час фотозйомки групи парашутистів.

На аеродромі в США під час зйомки парашутистів жінка потрапила під пропелер літака і загинула

Досвідчена фотографиня Аманда Галлахер загинула під час зйомки, потрапивши спиною під пропелер літака. Про це УНН пише з посиланням на The Independent.

Деталі

На аеродромі в Канзасі загинула 37-річна Аманда Галлахер. Вона проводила зйомку групи, яка планувала піднятися в небо для стрибків з парашутами, але випадково потрапила під пропелер літака. Її терміново доставили до лікарні, але лікарі оголосили про смерть жінки.

Трагедія сталася вдень 26 жовтня. Свідками її гибелі стали пасажири, які перебували поруч з літаком.

Галлахер володіла власною фотографічною компанією AG Photography і фотографувала стрибки з парашутом інших людей, а також фотографувала свої подорожі.

Аеродром використовує компанія Air Capital Drop Zone, що спеціалізується на організації стрибків з парашутом. Вони запросили Галлахер для фотозйомки під час одного з її рейсів.

"Після того, як літак приземлився, з невідомих причин, під час посадки наступної групи парашутистів, вона перемістилася в передню частину крила, що є порушенням базових процедур безпеки. Піднявши камеру, щоб зробити фотографії, вона трохи відступила назад, рухаючись до пропелера, що обертався, і потрапила під нього", - йдеться в заяві компанії.

Її смерть розслідують Федеральне управління цивільної авіації та Рада з безпеки на транспорті США.

Нагадаємо

В Австралії фотографиню Ловісу Шоберг знайшли живою після 12 днів зникнення в Національному парку Костюшко. Жінка була зневоднена та постраждала від укусу змії, але перебуває у стабільному стані в лікарні.

Аварія в Мексиці: автобус перекинувся через причіп, загинуло 19 пасажирів27.10.24, 19:16 • 20082 перегляди

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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