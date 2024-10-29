На аеродромі в США під час зйомки парашутистів жінка потрапила під пропелер літака і загинула
Київ • УНН
37-річна фотографиня Аманда Галлахер трагічно загинула на аеродромі в Канзасі, випадково потрапивши під пропелер літака. Жінка порушила правила безпеки під час фотозйомки групи парашутистів.
Досвідчена фотографиня Аманда Галлахер загинула під час зйомки, потрапивши спиною під пропелер літака. Про це УНН пише з посиланням на The Independent.
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На аеродромі в Канзасі загинула 37-річна Аманда Галлахер. Вона проводила зйомку групи, яка планувала піднятися в небо для стрибків з парашутами, але випадково потрапила під пропелер літака. Її терміново доставили до лікарні, але лікарі оголосили про смерть жінки.
Трагедія сталася вдень 26 жовтня. Свідками її гибелі стали пасажири, які перебували поруч з літаком.
Галлахер володіла власною фотографічною компанією AG Photography і фотографувала стрибки з парашутом інших людей, а також фотографувала свої подорожі.
Аеродром використовує компанія Air Capital Drop Zone, що спеціалізується на організації стрибків з парашутом. Вони запросили Галлахер для фотозйомки під час одного з її рейсів.
"Після того, як літак приземлився, з невідомих причин, під час посадки наступної групи парашутистів, вона перемістилася в передню частину крила, що є порушенням базових процедур безпеки. Піднявши камеру, щоб зробити фотографії, вона трохи відступила назад, рухаючись до пропелера, що обертався, і потрапила під нього", - йдеться в заяві компанії.
Її смерть розслідують Федеральне управління цивільної авіації та Рада з безпеки на транспорті США.
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