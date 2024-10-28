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Жінка-фотограф дивом вижила після 12 днів блукання у Снігових горах Австралії

Київ • УНН

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48-річну фотографиню Ловісу Шоберг знайшли живою після 12 днів зникнення в Національному парку Костюшко. Жінка була зневоднена та постраждала від укусу змії, але перебуває у стабільному стані в лікарні.

Жінка-фотограф дивом вижила після 12 днів блукання у Снігових горах Австралії

Фотографиню, яка зникла у Снігових горах Нового Південного Уельсу, знайшли живою через 12 днів після її зникнення. Вона була вкрай зневоднена і страждала від укусу змії. Про це УНН пише з посиланням на Daily Mail.

Деталі

48-річну Ловісу "Кікі" Шоберг знайшли в неділю на віддаленій пожежній стежці в Національному парку Костюшко, майже через два тижні після того, як її бачили востаннє.

Після кількох днів широкомасштабних пошуків, які проводили офіцери, волонтери та її стурбовані друзі, співробітник Служби національних парків і дикої природи (NPWS) знайшов її пораненою на стежці Нунгар-Крік у Кіандрі.

Парамедики, яких викликали на місце події, надали їй допомогу від опромінення і, як вважалося, укусу змії, після чого її доставили до районної лікарні Куми, де вона одужує і перебуває у стабільному стані.

Відома фотографиня і завзята захисниця природи Шоберг 8 жовтня поїхала на зйомку для журналу Harpers Bizarre в національний парк на орендованому автомобілі Mitsubishi Outlander. 15 жовтня співробітники бачили її проїжджаючий автомобіль. Тиждень тому вона мала повернути автомобіль, але не зробила цього.

Машину знайшли незачиненою і покинутою біля будівлі суду Кіандри, за 90 км на північний захід від столиці Снігових гір, міста Кума.

Стурбовані друзі сказали, що зникнення Шоберг було нехарактерним для неї.

Поліція і співробітники NPWS шукали сліди в національному парку площею шість квадратних кілометрів, відомому своїми водоспадами і вапняковими ущелинами. У пошуках брали участь співробітники поліції, в тому числі кінні та кінологічні підрозділи, ДСНС, Служба національних парків і дикої природи, сільська пожежна служба та рятувальний гелікоптер компанії Surf LifeSaving.

Нагадаємо

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Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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