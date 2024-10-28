Женщина-фотограф чудом выжила после 12 дней блуждания в Снежных горах Австралии

Фотографа, которая исчезла в Снежных горах Нового Южного Уэльса, нашли живой через 12 дней после ее исчезновения. Она была крайне обезвожена и страдала от укуса змеи. Об этом УНН пишет со ссылкой на Daily Mail.

Детали

48-летнюю Ловису "Кики" Шоберг нашли в воскресенье на отдаленной пожарной тропе в Национальном парке Костюшко, почти через две недели после того, как ее видели в последний раз.

После нескольких дней широкомасштабных поисков, которые проводили офицеры, волонтеры и ее обеспокоенные друзья, сотрудник Службы национальных парков и дикой природы (NPWS) нашел ее раненой на тропе Нунгар-Крик в Киандре.

Парамедики, которых вызвали на место происшествия, оказали ей помощь от облучения и, как считалось, укуса змеи, после чего ее доставили в районную больницу Кумы, где она выздоравливает и находится в стабильном состоянии.

Известный фотограф и заядлый защитник природы Шоберг 8 октября поехала на съемку для журнала Harpers Bizarre в национальный парк на арендованном автомобиле Mitsubishi Outlander. 15 октября сотрудники видели ее проезжающий автомобиль. Неделю назад она должна была вернуть автомобиль, но не сделала этого.

Машину нашли незапертой и брошенной возле здания суда Киандры, в 90 км к северо-западу от столицы Снежных гор, города Кума.

Обеспокоенные друзья сказали, что исчезновение Шоберг было нехарактерным для нее.

Полиция и сотрудники NPWS искали следы в национальном парке площадью шесть квадратных километров, известном своими водопадами и известняковыми ущельями. В поисках участвовали сотрудники полиции, в том числе конные и кинологические подразделения, ГСЧС, Служба национальных парков и дикой природы, сельская пожарная служба и спасательный вертолет компании Surf LifeSaving.

Напомним

Четверо детей были найдены живыми более чем через месяц после того, как их самолет разбился в джунглях Амазонки в Колумбии. На борту самолета вместе с матерью и пилотами находились братья и сестры 13, 9, 4 лет и годовалый ребенок. Их мать и другие взрослые на борту самолета погибли.

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