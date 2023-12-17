На Гавайях турист чудом выжил после падения с высоты 300 метров

Турист из Калифорнии упал с высоты около 305 метров с горного хребта на Гавайях. Мужчина назвал свое спасение "чудом", ведь ему удалось выжить после падения и дождаться спасателей. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

34-летний Ян Снайдер ушел в поход один 4 декабря. В тот день он упал с тропы с вершины горного хребта Коолау. Спасатели Гонолулу нашли его через три дня, 7 декабря, у подножия водопада, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 7 декабря пожарная служба Гонолулу получила звонок из полиции Гонолулу с просьбой помочь разыскать пропавшего человека. Спасатели заметили пропавшего путешественника у подножия водопада и доставили его в безопасное место.

Снайдер сказал, что в тот день, когда он пропал без вести, вершина тропы была крутой, а поход становился более коварным.

Когда я пришел в себя, я не имел представления о том, что произошло, сколько времени прошло, - сказал Снайдер.

Он вспомнил, что ему было холодно, когда он проснулся, и он он находился возле ручья. Мужчина заявил, что тянулся, чтобы подойти ближе к ручью, и искал укрытие от ветра между двумя скалами.

Кроме раненой руки, у Снайдера также травма глаза, грудной грудной клетки и колотые раны на ногах.

Напомним,

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