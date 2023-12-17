На Гавайях турист чудом выжил после падения с высоты 300 метров
Киев • УНН
Калифорнийский турист выжил после падения с 305-метровой высоты с гавайского горного хребта Коолау, а через три дня был спасен у подножия водопада пожарной службой Гонолулу. Он получил многочисленные травмы, в том числе травму руки и глаза.
Турист из Калифорнии упал с высоты около 305 метров с горного хребта на Гавайях. Мужчина назвал свое спасение "чудом", ведь ему удалось выжить после падения и дождаться спасателей. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.
34-летний Ян Снайдер ушел в поход один 4 декабря. В тот день он упал с тропы с вершины горного хребта Коолау. Спасатели Гонолулу нашли его через три дня, 7 декабря, у подножия водопада,
Детали
Отмечается, что 7 декабря пожарная служба Гонолулу получила звонок из полиции Гонолулу с просьбой помочь разыскать пропавшего человека. Спасатели заметили пропавшего путешественника у подножия водопада и доставили его в безопасное место.
Снайдер сказал, что в тот день, когда он пропал без вести, вершина тропы была крутой, а поход становился более коварным.
Когда я пришел в себя, я не имел представления о том, что произошло, сколько времени прошло,
Он вспомнил, что ему было холодно, когда он проснулся, и он он находился возле ручья. Мужчина заявил, что тянулся, чтобы подойти ближе к ручью, и искал укрытие от ветра между двумя скалами.
Кроме раненой руки, у Снайдера также травма глаза, грудной грудной клетки и колотые раны на ногах.
Напомним,
В Киеве очередная смерть из-за падения с высоты - мужчина упал
с верхнего этажа жилого дома.
На Гавайях турист чудом выжил после падения с высоты 300 метров
Калифорнийский турист выжил после падения с 305-метровой высоты с гавайского горного хребта Коолау, а через три дня был спасен у подножия водопада пожарной службой Гонолулу. Он получил многочисленные травмы, в том числе травму руки и глаза.
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