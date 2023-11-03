У Києві через падіння з висоти знову загинула людина: розбився чоловік у Солом'янському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. У Києві чергова смерть через падіння з висоти - чоловік впав з верхнього поверху житлового будинку близько 11 години у Солом’янському районі. Про це УНН розповіла речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
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«Унаслідок падіння на вулиці Богданівській загинув чоловік. Він випав орієнтовно з восьмого або дев'ятого поверху будинку. На місці працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії», - розповіла вона.
Деталі
Особу чоловіка встановлюють, але візуально можна визначити, що загиблий – дорослий чоловік.
Чи була його смерть самогубством, слідчим ще належить визначити.
Доповнення
Водночас, речниця підтвердила, що загибель 21-річного хлопця, яка сталася напередодні у Шевченківському районі за схожих обставин, кваліфікована як самогубство.
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