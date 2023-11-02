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Чергове падіння з висоти у Києві: 21-річний хлопець випав з вікна п'ятого поверху

Київ • УНН

 • 398168 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Києві розбився 21-річний хлопець, який випав з вікна п'ятого поверху будинку. Це УНН підтвердила речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Чергове падіння з висоти у Києві: 21-річний хлопець випав з вікна п'ятого поверху

Деталі

У поліції Києва повідомили, що близько 7 ранку у Шевченківському районі Києва знайдено тіло чоловіка 2002 року народження. Попередньо встановлено, що він випав з вікна 5-го поверху будинку, у якому проживав.

Поки що немає інформації про те, чи було це було випадковістю, самогубством чи вбивством. На місці працюють слідчі, які після вивчення обставин кваліфікують подію та внесуть дані до Єдиного реєстру.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві чоловік вистрибнув з 13-го поверху: що відомо про чергове самогубство

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