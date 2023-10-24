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У Києві чоловік вистрибнув з 13 поверху: що відомо про чергове самогубство

Київ • УНН

 • 579722 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. В Оболонському районі столиці 34-річний чоловік вистрибнув з балкону 13-го поверху. Про це кореспондентці УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

У Києві чоловік вистрибнув з 13 поверху: що відомо про чергове самогубство

Цитата

“На цей час вже зареєстровано кримінальне провадження за цим фактом частини 1 статті 115 з позначкою самогубство. Попередньо встановлено особу чоловіка 1989 року народження, місцевий мешканець Оболонського району. Причина смерті попередньо, бо ще немає результатів судово-медичної експертизи, падіння з висоти”, — повідомила Максимець.

Деталі

За попередніми даними, загиблий чоловік вживав наркотичні речовини, але чи перебував він на обліку десь в наркологічній клініці невідомо. Зараз правоохоронці встановлюють цей факт, як і причини, які могли призвести до події. Так само буде встановлено експертизою, чи перебував загиблий в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння під час скоєння самогубства.

Доповнення

Останнім часом фіксується чимало суїцидів. Вкорочують собі віку як вже дорослі люди, так і підлітки. Проте Надія Максимець не підтверджує взаємозв'язок низки самогубств.

“... на даний час правоохоронні органи не встановили жодного зв’язку між цими подіями”, — прокоментувала речниця.

Нагадаємо

2 жовтня у Києві брат із сестрою розбилися внаслідок падіння з 24 поверху. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства. 

Також зранку 9 жовтня у столичній поліції повідомили про загибель двох дівчат, через падіння з недобудови. Згодом правоохоронці виявили речі загиблих дівчат та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення. 

На наступний день столичні рятувальники завадили чоловікові, який хотів стрибнути з мосту “Закоханих” скоротити собі віку. 

19 жовтня в Кривому Розі стало відомо одразу про три самогубства, скоєних упродовж доби. 

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