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Дівчата, які загинули через падіння із недобудови у Києві, залишили передсмертні записки − прокуратура

Дівчата, які загинули через падіння із недобудови у Києві, залишили передсмертні записки − прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Дівчата, які загинули через падіння із недобудови у Києві, залишили передсмертні повідомлення близьким, із затримкою відправлення. Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури, передає УНН.

Цитата

“Під час огляду недобудови, на 26 поверсі, правоохоронці виявили речі загиблих дівчат та два мобільні телефони, у яких містилися передсмертні повідомлення, надіслані близьким із затримкою відправлення”, − розповіли про обставини смерті у прокуратурі.

Деталі

Правоохоронці встановили, що загиблі були студентками інформаційного коледжу одного зі столичних вищих учбових закладів, 2006 та 2005 років народження.

За даними слідчих дівчата разом навчалися і дружили. А напередодні загибелі спільно переночували у батьків однієї з них. Згідно з інформацією правоохоронців батьки брали участь у житті своїх дітей та переймались їхньою безпекою. Дівчат також позитивно охарактеризували за місцем навчання.

У прокуратурі зазначили, що після отримання необхідних для розслідування матеріалів вони планують призначити посмертну судово-психологічну експертизи для з’ясування наявності/відсутності у них психічного стану, що міг вплинути на їх суіцидальні дії та чи були у цьому дії сторонніх осіб.

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Нагадаємо

Про загибель двох дівчат, через падіння з недобудови, повідомили у столичній поліції зранку 9 жовтня. Тіла підлітків знайшли на території будівельного майданчика одного з житлових комплексів у Деснянському районі близько 10 ранку. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження про “умисне вбивство” з поміткою про "самогубство".У межах слідства будуть з’ясовуватися причини, які могли призвести до їх смерті.

Додатково

Київська міська прокуратура, враховуючи наявні у розпорядженні ювенальних прокурорів матеріали щодо інших резонансних подій, пов’язаних із життям та здоров’ям дітей, закликає батьків та службових осіб, відповідальних за безпеку і розвиток дітей, бути більш уважливими та дбайливими до їх підростаючого психолого-емоційного стану.

Агресія російської федерації, що вбиває та калічить наших громадян, наносить не менш значної шкоди психологічному здоров’ю наших дітей.

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Будь-який час, проведений у щирих розмовах з дітьми, здатен підтримати їх у цей складний період, − резюмували у прокуратурі.

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