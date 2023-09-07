У Луцьку чоловік заліз на будівельний кран та хотів накласти на себе руки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. У четвер у Луцьку на проспекті Відродження на будівельний кран висотою понад 30 м заліз чоловік та хотів вчинити спробу самогубства. Рятувальникам вдалось запобігти трагедії. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області, пише УНН.
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Для запобіганню спробі самогубства на місці події працювали рятувальники, психологиня служби 101, співробітники поліції та медики, а також товариш цього чоловіка.
Психологиня ДСНС Волині телефонувала до Андрія (потерпілий - ред.), його дружині та родичам і намагалася налагодити контакт для запобігання непоправного вчинку.
Повідомлення до служби 101 надійшло о 20:42 і через майже дві години, близько 22:35, чоловік спустився на землю.
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Наприкінці серпня на Київщині загинув 14-річний підліток з села Копачів. Тіло без ознак життя знайшли правоохоронці. За попередньою версією, причиною загибелі стало самогубство.