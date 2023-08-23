На Київщині біля високовольтної вежі знайшли тіло підлітка: попередня причина загибелі - самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. На Київщині загинув 14-річний підліток з села Копачів. Тіло без ознак життя знайшли правоохоронці. За попередньою версією, причиною загибелі стало самогубство, повідомив голова Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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Чотирнадцятирічний підліток із села Копачів, що на Київщині, загинув. Його тіло знайшли правоохоронці біля високовольтної вежі у віддаленій частині села.
“Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події. Попередня версія загибелі - самогубство”, - повідомив Нєбитов.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що у Києві поліція встановлює обставини загибелі двох 12-річних дівчаток, які стрибнули з 15 поверху будинку.
Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановлюють всі обставини події.