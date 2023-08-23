На Київщині біля високовольтної вежі знайшли тіло підлітка: попередня причина загибелі - самогубство

Деталі

Чотирнадцятирічний підліток із села Копачів, що на Київщині, загинув. Його тіло знайшли правоохоронці біля високовольтної вежі у віддаленій частині села.

“Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини надзвичайної події. Попередня версія загибелі - самогубство”, - повідомив Нєбитов.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що у Києві поліція встановлює обставини загибелі двох 12-річних дівчаток, які стрибнули з 15 поверху будинку.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 із додатковою кваліфікацією самогубство Кримінального кодексу України. Також правоохоронці встановлюють всі обставини події.