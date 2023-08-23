В Киевской области возле высоковольтной башни нашли тело подростка: предварительная причина гибели - самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. На Киевщине погиб 14-летний подросток из села Копачев. Тело без признаков жизни нашли правоохранители. По предварительной версии, причиной гибели стало самоубийство, сообщил председатель Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
Детали
Четырнадцатилетний подросток из села Копачев, что на Киевщине, погиб. Его тело нашли правоохранители возле высоковольтной башни в отдаленной части села.
“Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Предварительная версия гибели - самоубийство”, - сообщил Небытов.
Напомним
Ранее сообщалось, что в Киеве полиция устанавливает обстоятельства гибели двух 12-летних девочек, которые прыгнули с 15 этажа дома.
Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийство Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.