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В Киевской области возле высоковольтной башни нашли тело подростка: предварительная причина гибели - самоубийство

В Киевской области возле высоковольтной башни нашли тело подростка: предварительная причина гибели - самоубийство

Киев • УНН

 • 1377943 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. На Киевщине погиб 14-летний подросток из села Копачев. Тело без признаков жизни нашли правоохранители. По предварительной версии, причиной гибели стало самоубийство, сообщил председатель Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.

Детали

Четырнадцатилетний подросток из села Копачев, что на Киевщине, погиб. Его тело нашли правоохранители возле высоковольтной башни в отдаленной части села.

“Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Предварительная версия гибели - самоубийство”, - сообщил Небытов.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция устанавливает обстоятельства гибели двух 12-летних девочек, которые прыгнули с 15 этажа дома.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийство Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. 

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