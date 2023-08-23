В Киевской области возле высоковольтной башни нашли тело подростка: предварительная причина гибели - самоубийство

Детали

Четырнадцатилетний подросток из села Копачев, что на Киевщине, погиб. Его тело нашли правоохранители возле высоковольтной башни в отдаленной части села.

“Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства чрезвычайного происшествия. Предварительная версия гибели - самоубийство”, - сообщил Небытов.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Киеве полиция устанавливает обстоятельства гибели двух 12-летних девочек, которые прыгнули с 15 этажа дома.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 с дополнительной квалификацией самоубийство Уголовного кодекса Украины. Также правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.