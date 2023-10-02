Падіння брата з сестрою з 24 поверху: поліція відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства

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«Слідчим відділом Дніпровського управління розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою – самогубство», - йдеться у повідомленні у Telegram.

Тіла загиблих направлено на судово-медичну експертизу. Триває досудове розслідування, зазначили в МВС.

Нагадаємо

2 жовтня у столиці на вулиці Микільсько-Слобідська брат із сестрою розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.