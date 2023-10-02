Падение брата с сестрой с 24 этажа: полиция открыла уголовное производство по факту самоубийства

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства падения девушки и парня с балкона многоэтажки в Киеве, открыто уголовное производство с пометкой – самоубийство, сообщает МВД Украины, пишет УНН.

Цитата

«Следственным отделом Днепровского управления начато уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой – самоубийство», - говорится в сообщении в Telegram.

Тела погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается досудебное расследование, отметили в МВД.

Напомним

2 октября в столице на улице Никольско-Слободская брат с сестрой разбились в результате падения с 24 этажа.

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