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У Києві брат із сестрою розбилися через падіння з 24 поверху - поліція

У Києві брат із сестрою розбилися через падіння з 24 поверху - поліція

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У столиці на вулиці Микільсько-Слобідська брат із сестрою розбилися внаслідок падіння з 24 поверху, повідомила у понеділок поліція Києва, інформує УНН.

Цитата

«Київські поліцейські встановлюють обставини падіння дівчини і хлопця з балкона багатоповерхівки. Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, аби встановити всі обставини події», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Інцидент стався у понеділок на вулиці Микільсько-Слобідська. Близько 12:00 години до столичної поліції надійшла інформація про те, що поблизу багатоповерхівки перехожі виявили двох людей без ознак життя, які, ймовірно, розбилися внаслідок падіння з 24 поверху.

Попередньо поліцейські встановили, що загиблі – це брат та сестра, 2005 та 2006 років народження.

Наразі поліцейські спілкуються з очевидцями події, а також встановлюють родичів та близьких загиблих.

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