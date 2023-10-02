Неповнолітній загинув після наїзду двох автівок у ДТП за участю співробітника поліції: камери зафіксували, як хлопець ліг на дорозі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. На неповнолітнього у Закарпатській області наїхали дві автівки, внаслідок чого він загинув. Камери зафіксували, як перед цим хлопець ліг на дорозі. Одним з учасників ДТП був співробітник поліції. Про це повідомили у понеділок у ГУНП у Закарпатській області, пише УНН.
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Сьогодні, близько 3-ї години ночі, поліцейські, як повідомляється, отримали повідомлення від медиків про те, що вони доставляють до лікарні невідому особу, на яку було здійснено наїзд автотранспортом. Згодом медики повідомили, що хлопець помер у реанімаційному відділенні.
Співробітники слідчо-оперативної групи, які прибули за викликом, встановили, що подія сталася на вулиці Армійській в місті Тячів. Також встановили особу загиблого, це - неповнолітній місцевий житель.
"Поліцейські з’ясували попередні обставини: на відео з вуличних камер видно, як потерпілий у темному одязі підходить до середини проїжджої частини та лягає на дорозі. Після цього даною ділянкою проїжджають дві легкові автівки", - повідомили у поліції.
Як зазначається, наразі особи обох керманичів встановлені.
"Вводій автомобіля, який проїжджав першим, покинув межі області, його розшукують; іншою автівкою керував співробітник поліції – наразі працівники Державного бюро розслідувань проводять із ним слідчі дії", - вказали у поліції.
Усі зібрані матеріали про смертельну ДТП, як повідомляється, скеровані до ДБР, слідчі якого будуть здійснювати розслідування, оскільки одним із учасників ДТП є працівник правоохоронного органу.
"У Головному управлінні Нацполіції в Закарпатській області розпочато за даним фактом службове розслідування", - сказано у повідомленні.
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