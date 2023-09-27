Під Києвом у ДТП із вантажівкою загинуло немовля та його батьки
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Обухівському районі, що на Київщині, у ДТП загинула родину - двоє дорослих та немовля. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
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За попередньою інформацією, кермувальник легковика "BMW", не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою.
За даними правоохоронців, внаслідок події, загинули 28-річний водій, 24-річна пасажирка та дитина.
На місці продовжують працювати правоохоронці, представники ДСНС та медики.
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