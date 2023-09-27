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29 березня, 17:57 • 238725 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 310402 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 264187 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 300092 перегляди

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29 березня, 07:30 • 267513 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 201711 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 191811 перегляди

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Під Києвом у ДТП із вантажівкою загинуло немовля та його батьки

Під Києвом у ДТП із вантажівкою загинуло немовля та його батьки

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Обухівському районі, що на Київщині, у ДТП загинула родину - двоє дорослих та немовля. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.

Деталі

За попередньою інформацією, кермувальник легковика "BMW", не переконавшись у безпеці маневру, виїхав на зустрічну смугу та здійснив зіткнення з вантажівкою.

За даними правоохоронців, внаслідок події, загинули 28-річний водій, 24-річна пасажирка та дитина.

На місці продовжують працювати правоохоронці, представники ДСНС та медики.

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