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Под Киевом в ДТП с грузовиком погиб младенец и его родители

Под Киевом в ДТП с грузовиком погиб младенец и его родители

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Обуховском районе, что в Киевской области, в ДТП погибла семья - двое взрослых и младенец. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.

Детали

По предварительной информации, водитель легковушки "BMW", не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком.

По данным правоохранителей, в результате происшествия, погибли 28-летний водитель, 24-летняя пассажирка и ребенок.

На месте продолжают работать правоохранители, представители ГСЧС и медики.

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