Под Киевом в ДТП с грузовиком погиб младенец и его родители
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Обуховском районе, что в Киевской области, в ДТП погибла семья - двое взрослых и младенец. Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет УНН.
Детали
По предварительной информации, водитель легковушки "BMW", не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком.
По данным правоохранителей, в результате происшествия, погибли 28-летний водитель, 24-летняя пассажирка и ребенок.
На месте продолжают работать правоохранители, представители ГСЧС и медики.
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