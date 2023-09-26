На Київщині вантажівка наїхала на 9-річного хлопчика: дитину госпіталізували

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За даними правоохоронців, 26 вересня 45-річний водій "Renault" допустив наїзд на 9-річного хлопчика, який перетинав дорогу по пішохідному переході.

Надалі водій скоїв зіткнення із зустрічним легковиком.

Медики шпиталізували дитину до лікарні з попереднім діагнозом перелом ноги. На місці події працюють правоохоронці Білоцерківського управління поліції Київщини.

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