Скоїла ДТП та поїхала з місця подій: У Києві розшукали нетверезу водійку

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Ввечері 21 вересня, до правоохоронців надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участі двох авто Mercedes-Benz.

Прибувши на місце виклику охоронці порядку зустріли заявника. Той повідомив, що його припаркований транспортний автомобіль вдарила інша автівка, однак після зіткнення вона не зупинилася. Поліцейські передали орієнтування на машину, і незабаром її зупинили.

Зазначається, що за кермом машини була 27-річна жінка. Інспектори помітили у неї ознаки алкогольного сп'яніння. Жінка погодилася пройти огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер. Результат тесту показав, що жінка була в стані алкогольного сп'яніння в 10 разів вище допустимої норми.

Через це патрульні склали на порушницю протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця дорожньо-транспортної пригоди), ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

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