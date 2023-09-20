У Києві двоє нетверезих чоловіків поцупили автівку з місця ДТП

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Зазначається, що інцидент стався близько опівночі на вулиці Великій Васильківській, з якої правоохоронцям надійшло повідомлення про ДТП у якій Volkswagen Caddy зіткнувся з автомобілем Skoda Fabia. Останній автомобіль не зміг зупинитися одразу після зіткнення та відкотився на деяку відстань.

Під час спілкування з учасниками ДТП правоохоронці почули, як Skoda Fabia раптово завівся та почав рухатися. Однак водій даного автомобіла у цей час був поряд з інспекторами, не був за кермом.

У звʼязку з цим поліцейські кинулися наздоганяти авто-утікач та зупинили його за декілька кварталів. З'ясувалось, що в салоні перебували двоє невідомих чоловіків з ознаками алкогольного сп'яніння. Власник автомобіля Skoda зазначив, що бачить цих людей вперше.

Патрульні затримали обох чоловіків-викрадачів та склали на громадянина, що перебував за кермом, протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) та постанову за ч. 1 ст .126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

Крім того, інспектори виявили ознаки сп'яніння й у власника автомобіля Skoda. Щодо останнього охоронці порядку також склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Крім того, за скоєння ДТП протокол за ст. 124 КУпАП отримав водій Volkswagen.

А подальшим з'ясуванням обставин події займатимуться слідчі.

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