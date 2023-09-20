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В Киеве двое нетрезвых мужчин украли машину с места ДТП

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Киеве патрульные задержали двух мужчин с признаками алкогольного опьянения, которые угнали автомобиль Skoda с места ДТП, передает УНН со ссылкой на сообщении патрульных полиции Киева.

Детали

Отмечается, что инцидент произошел около полуночи на улице Большой Васильковской, с которой правоохранителям поступило сообщение о ДТП в котором Volkswagen Caddy столкнулся с автомобилем Skoda Fabia. Последний автомобиль не смог остановиться сразу после столкновения и откатился на некоторое расстояние.

Во время общения с участниками ДТП правоохранители услышали, как Skoda Fabia внезапно завелся и начал двигаться. Однако водитель данного автомобиля в это время был рядом с инспекторами, не был за рулем.

В связи с этим полицейские бросились догонять авто-беглеца и остановили его в нескольких кварталах. Выяснилось, что в салоне находились двое неизвестных мужчин с признаками алкогольного опьянения. Владелец автомобиля Skoda отметил, что видит этих людей впервые.

Патрульные задержали обоих мужчин-угонщиков и составили на гражданина, находившегося за рулем, протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра) и постановление по ч. 1 ст .126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КоАП.

Кроме того, инспекторы обнаружили признаки опьянения и у владельца автомобиля Skoda. В отношении последнего стражи порядка также составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП.

Кроме того, за совершение ДТП протокол по ст. 124 КУоАП получил водитель Volkswagen.

А дальнейшим выяснением обстоятельств происшествия будут заниматься следователи.

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