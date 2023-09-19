У Києві водій трамвая наїхав на жінку: поліція встановлює обставини інциденту

Цитата

"Водій трамвая здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу через трамвайні колії. Внаслідок отриманих травм потерпіла померла на місці. Власне, дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Закревського", - поінформувала вона.

Деталі

Речниця зазначила, що нині на місці працює спецоперативна група з розслідування ДТП. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 статті 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Пвоохоронці встановлюють всі деталі та опитують очевидців на місці.

Нагадаємо

В Обухові Київської області 14 вересня сталась ДТП за участі автомобілів "Skoda" та "Ford". Внаслідок зіткнення постраждала водійка машини «Skoda», 10-річна дівчинка, яка була пасажиркою та пасажир автомобіля "Ford".