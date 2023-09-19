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В Киеве водитель трамвая наехал на женщину: полиция устанавливает обстоятельства инцидента

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 сентября. УНН. В полицию поступило сообщение, что по улице Закревского в Киеве водитель трамвая наехал на женщину. Пострадавшая скончалась на месте, правоохранители устанавливают детали инцидента, сообщила в комментарии УНН начальник отдела коммуникации ГУНП в Киеве Юлия Гирдвилис.

Цитата

"Водитель трамвая совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу через трамвайные пути. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Собственно, дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Закревского", - проинформировала она.

Детали

Пресс-секретарь отметила, что сейчас на месте работает спецоперативная группа по расследованию ДТП. По данному факту начато уголовное производство по ч.2 статьи 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Правоохранители устанавливают все детали и опрашивают очевидцев на месте.

Напомним

В Обухове Киевской области 14 сентября произошло ДТП с участием автомобилей "Skoda" и "Ford". В результате столкновения пострадала водитель машины «Skoda», 10-летняя девочка, которая была пассажиркой и пассажир автомобиля "Ford".

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