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На Київщині внаслідок ДТП постраждала 10-річна дитина

На Київщині внаслідок ДТП постраждала 10-річна дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. На Київщині в Обухові сталась ДТП за участі автомобілів «Skoda» та «Ford». Внаслідок зіткнення постраждала водійка машини «Skoda», 10-річна дівчинка, яка була пасажиркою та пасажир автомобіля «Ford», повідомляє поліція Київщини, передає УНН

Деталі

Відомо, що водійка автомобіля «Skoda», яка виїжджала з другорядної дороги, не надала перевагу в русі автомобілю «Ford», який рухався головною дорогою.

В результаті зіткнення водійка «Skoda» та 10-річна дівчинка, яка була пасажиркою цього автомобіля, були доставлені до лікарні.

Крім того, внаслідок ДТП постраждав і пасажир автомобіля «Ford».

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що на Київщині в Обухівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 16-річна дівчина. 

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