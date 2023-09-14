На Київщині внаслідок ДТП постраждала 10-річна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. На Київщині в Обухові сталась ДТП за участі автомобілів «Skoda» та «Ford». Внаслідок зіткнення постраждала водійка машини «Skoda», 10-річна дівчинка, яка була пасажиркою та пасажир автомобіля «Ford», повідомляє поліція Київщини, передає УНН.
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Відомо, що водійка автомобіля «Skoda», яка виїжджала з другорядної дороги, не надала перевагу в русі автомобілю «Ford», який рухався головною дорогою.
В результаті зіткнення водійка «Skoda» та 10-річна дівчинка, яка була пасажиркою цього автомобіля, були доставлені до лікарні.
Крім того, внаслідок ДТП постраждав і пасажир автомобіля «Ford».
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що на Київщині в Обухівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 16-річна дівчина.