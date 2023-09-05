Перебігала дорогу в нерегульованому місці: на Київщині 16-річна дівчина постраждала у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. На Київщині в Обухівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждала 16-річна дівчина. Про це повідомляє поліція Київщини, передає УНН.
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У вівторок, 5 вересня, близько 12 години дня, в Обухівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля «ВАЗ» наїхав на 16-річну дівчину, яка перебігала дорогу в нерегульованому місці.
Дівчина отримала травми: перелом ноги та гематому голови. Її доправили до дитячої лікарні.
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