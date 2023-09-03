У ДТП на Рівненщині загинула дитина, восьмеро людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів у Рівненській області загинула дитина, ще восьмеро людей постраждали, з них троє - діти, повідомили у неділю у ДСНС України, пише УНН.
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Подія сталася сьогодні о 14:00 в селі Малушка Рівненського району.
"Зіткнулися два легкових автомобілі. У результаті одна дитина загинула, 8 осіб, з яких три дитини, постраждали", - ідеться у повідомленні.
Постраждалих госпіталізовано в лікарню.
Нагадаємо
У Хмельницькій області зіткнулися три автомобілі, двоє людей загинуло.