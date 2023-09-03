В ДТП в Ровенской области погиб ребенок, восемь человек пострадали

Детали

Происшествие произошло сегодня в 14:00 в селе Малушка Ровенского района.

"Столкнулись два легковых автомобиля. В результате один ребенок погиб, 8 человек, из которых три ребенка, пострадали", - говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Напомним

В Хмельницкой области столкнулись три автомобиля, два человека погибли.