В ДТП в Ровенской области погиб ребенок, восемь человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В результате столкновения двух легковых автомобилей в Ровенской области погиб ребенок, еще восемь человек пострадали, из них трое - дети, сообщили в воскресенье в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
Происшествие произошло сегодня в 14:00 в селе Малушка Ровенского района.
"Столкнулись два легковых автомобиля. В результате один ребенок погиб, 8 человек, из которых три ребенка, пострадали", - говорится в сообщении.
Пострадавшие госпитализированы в больницу.
Напомним
В Хмельницкой области столкнулись три автомобиля, два человека погибли.