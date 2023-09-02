У Хмельницькій області зіткнулися 3 автомобілі: двоє людей загинуло

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Учора ввечері на автодорозі неподалік Шепетівки сталася смертельна ДТП. Зіткнулися три легкові автомобілі. Внаслідок аварії загинули 29-річна жінка та 35-річний чоловік. Ще троє людей отримали травми, а саме 46-річний і 56-річний водії та 36-річний пасажир. Вони були доставлені до лікарні.

Наразі причини ДТП зʼясовують правоохоронці.

Нагадаємо

Раніше повідомлялось, що у Харкові на вулиці Сергія Грицевця сталась ДТП за участю фури та легковика. Дві людини травмовані. Внаслідок аварії обидва автомобілі спалахнули. Їх загасили, однак, за даними правоохоронців автівки повністю знищені вогнем. Винному у ДТП загрожує до 3 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.