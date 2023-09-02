В Хмельницкой области столкнулись 3 автомобиля: два человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Хмельницкой области вчера, 1 сентября, вечером произошло смертельное ДТП. На автодороге неподалеку от Шепетовки столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще троих пострадавших спасли спасатели, сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
Вчера вечером на автодороге неподалеку от Шепетовки произошло смертельное ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии погибли 29-летняя женщина и 35-летний мужчина. Еще три человека получили травмы, а именно 46-летний и 56-летний водители и 36-летний пассажир. Они были доставлены в больницу.
Пока причины ДТП выясняют правоохранители.
Напомним
Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Сергея Грицевца произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Два человека травмированы. В результате аварии оба автомобиля вспыхнули. Их потушили, однако, по данным правоохранителей, автомобили полностью уничтожены огнем. Виновному в ДТП грозит до 3 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.