В Хмельницкой области столкнулись 3 автомобиля: два человека погибли

Детали

Вчера вечером на автодороге неподалеку от Шепетовки произошло смертельное ДТП. Столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии погибли 29-летняя женщина и 35-летний мужчина. Еще три человека получили травмы, а именно 46-летний и 56-летний водители и 36-летний пассажир. Они были доставлены в больницу.

Пока причины ДТП выясняют правоохранители.

Напомним

Ранее сообщалось, что в Харькове на улице Сергея Грицевца произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Два человека травмированы. В результате аварии оба автомобиля вспыхнули. Их потушили, однако, по данным правоохранителей, автомобили полностью уничтожены огнем. Виновному в ДТП грозит до 3 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.