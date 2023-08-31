У Харкові сталась ДТП з фурою: серед постраждалих - 15-річна дівчина

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“Попередньо встановлено, що водій „ГАЗ 3110“ під керуванням 63-річного чоловіка не надав перевагу у русі автомобілю „Mercedes-Benz Atego“ під керуванням 35-річного водія. ... 53-річний пасажир автомобіля „Mercedes-Benz“ та 15-річна пасажирка „ГАЗ“ отримали забої”, — розповіли поліцейські.

Деталі

Внаслідок аварії обидва автомобілі спалахнули. Їх загасили, однак, за даними правоохоронців автівки повністю знищені вогнем.

Нині слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Винному у ДТП загрожує до 3 років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.