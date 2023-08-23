У ДТП на Вінниччині в легковику загинуло 12 людей, шестеро з них діти - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Вінницькій області зіткнувся автобіль ВАЗ і вантажівка, загинули водій та 11 пасажирів легковика, шестеро з яких - діти, повідомили в ГУНП в області, пише УНН.
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ДТП сталася поблизу села Бродецьке Хмільницького району 22 серпня о 19:28.
"За попередньою інформацією слідства, у результаті зіткнення ВАЗу із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 11 його пасажирів, серед яких 6 дітей віком від 2 до 12 років", - ідеться у повідомленні.
Водій вантажівки, як повідомляється, затриманий та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.
Слідчі призначили низку експертиз для встановлення причин та обставин аварії.
За фактом ДТП зі тяжкими наслідками розслідується кримінальне провадження, передбачене ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.
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