В ДТП в Винницкой области в легковушке погибли 12 человек, шестеро из них дети - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Винницкой области столкнулся автомобиль ВАЗ и грузовик, погибли водитель и 11 пассажиров легковушки, шестеро из которых - дети, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло вблизи села Бродецкое Хмельницкого района 22 августа в 19:28.
"По предварительной информации следствия, в результате столкновения ВАЗа с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет", - говорится в сообщении.
Водитель грузовика, как сообщается, задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Следователи назначили ряд экспертиз для установления причин и обстоятельств аварии.
По факту ДТП с тяжелыми последствиями расследуется уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.
Напомним
На трассе Киев-Чоп произошло тройное ДТП, столкнулись два грузовика и легковушка, есть погибший.