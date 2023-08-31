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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 45106 просмотра

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В Харькове произошло ДТП с фурой: среди пострадавших - 15-летняя девушка

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. В Харькове на улице Сергея Грицевца произошло ДТП с участием фуры и легковушки. Два человека травмированы. Об этом сообщили в Нацполиции региона, передает УНН.

Цитата

«Предварительно установлено, что водитель "ГАЗ 3110" под управлением 63-летнего мужчины не уступил в движении автомобилю "Mercedes-Benz Atego", которым управлял 35-летний водитель. … 53-летний пассажир автомобиля Mercedes-Benz и 15-летняя пассажирка ГАЗ получили ушибы», – рассказали полицейские.

Детали

В результате аварии оба автомобиля вспыхнули. Их потушили, однако, по данным правоохранителей, машины полностью уничтожены огнем.

В настоящее время следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Виновному в ДТП грозит до 3 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

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