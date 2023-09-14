На Киевщине в результате ДТП пострадал 10-летний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. На Киевщине в Обухове произошло ДТП с участием автомобилей «Skoda» и «Ford». В результате столкновения пострадала водитель машины «Skoda», 10-летняя девочка, которая была пассажиркой и пассажир автомобиля «Ford», сообщает полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
Известно, что водитель автомобиля «Skoda», которая выезжала со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении автомобилю «Ford», который двигался по главной дороге.
В результате столкновения водитель «Skoda» и 10-летняя девочка, которая была пассажиркой этого автомобиля, были доставлены в больницу.
Кроме того, в результате ДТП пострадал и пассажир автомобиля «Ford».
Напомним
Ранее сообщалось, что на Киевщине в Обуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 16-летняя девушка.