На Киевщине в результате ДТП пострадал 10-летний ребенок

Детали

Известно, что водитель автомобиля «Skoda», которая выезжала со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении автомобилю «Ford», который двигался по главной дороге.

В результате столкновения водитель «Skoda» и 10-летняя девочка, которая была пассажиркой этого автомобиля, были доставлены в больницу.

Кроме того, в результате ДТП пострадал и пассажир автомобиля «Ford».

Напомним

Ранее сообщалось, что на Киевщине в Обуховском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 16-летняя девушка.