Совершила ДТП и уехала с места событий: В Киеве разыскали нетрезвую водительницу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. В Шевченковском районе столицы нетрезвая водительница ударила припаркованную машину и скрылась с места ДТП. Полицейские разыскали нарушительницу и составили на нее протоколы, сообщает патрульная полиция Киева, передает УНН.
Детали
Вечером 21 сентября, в милицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух авто Mercedes-Benz.
Прибыв на место вызова стражи порядка встретили заявителя. Тот сообщил, что его припаркованный транспортный автомобиль ударила другая машина, однако после столкновения она не остановилась. Полицейские передали ориентировку на машину, и вскоре ее остановили.
Отмечается, что за рулем машины была 27-летняя женщина. Инспекторы заметили у нее признаки алкогольного опьянения. Женщина согласилась пройти освидетельствование на состояние опьянения с помощью прибора Драгер. Результат теста показал, что женщина была в состоянии алкогольного опьянения в 10 раз выше допустимой нормы.
Из-за этого патрульные составили на нарушительницу протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП), ст. 122-4 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия), ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.
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