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На Киевщине грузовик наехал на 9-летнего мальчика: ребенка госпитализировали

На Киевщине грузовик наехал на 9-летнего мальчика: ребенка госпитализировали

Киев • УНН

 • 270266 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. На Киевщине водитель грузовика наехал на ребенка. Как сообщили в полиции Киевской области, мальчика госпитализировали в больницу, передает УНН.

Детали

По данным правоохранителей, 26 сентября 45-летний водитель "Renault" допустил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.

В дальнейшем водитель совершил столкновение со встречной легковушкой.

Медики госпитализировали ребенка в больницу с предварительным диагнозом перелом ноги. На месте происшествия работают правоохранители Белоцерковского управления полиции Киевщины.

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