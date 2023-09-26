На Киевщине грузовик наехал на 9-летнего мальчика: ребенка госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. На Киевщине водитель грузовика наехал на ребенка. Как сообщили в полиции Киевской области, мальчика госпитализировали в больницу, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, 26 сентября 45-летний водитель "Renault" допустил наезд на 9-летнего мальчика, который пересекал дорогу по пешеходному переходу.
В дальнейшем водитель совершил столкновение со встречной легковушкой.
Медики госпитализировали ребенка в больницу с предварительным диагнозом перелом ноги. На месте происшествия работают правоохранители Белоцерковского управления полиции Киевщины.
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