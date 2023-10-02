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Несовершеннолетний погиб после наезда двух легковушек в ДТП с участием сотрудника полиции: камеры зафиксировали, как парень лег на дороге

Несовершеннолетний погиб после наезда двух легковушек в ДТП с участием сотрудника полиции: камеры зафиксировали, как парень лег на дороге

Киев • УНН

 • 193396 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. На несовершеннолетнего в Закарпатской области наехали две машины, в результате чего он погиб. Камеры зафиксировали, как перед этим парень лег на дороге. Одним из участников ДТП был сотрудник полиции. Об этом сообщили в понедельник в ГУНП в Закарпатской области, пишет УНН.

Детали

Сегодня, около 3 часов ночи, полицейские, как сообщается, получили сообщение от медиков о том, что они доставляют в больницу неизвестного человека, на которого был совершен наезд автотранспортом. Впоследствии медики сообщили, что парень умер в реанимационном отделении.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие по вызову, установили, что происшествие произошло на улице Армейской в городе Тячев. Также установили личность погибшего, это - несовершеннолетний местный житель.

"Полицейские выяснили предварительные обстоятельства: на видео с уличных камер видно, как потерпевший в темной одежде подходит к середине проезжей части и ложится на дороге. После этого по данному участку проезжают две легковые машины", - сообщили в полиции.

Как отмечается, в настоящее время личности обоих водителей установлены.

"Водитель автомобиля, который проезжал первым, покинул пределы области, его разыскивают; другой машиной управлял сотрудник полиции – сейчас сотрудники Государственного бюро расследований проводят с ним следственные действия", - указали в полиции.

Все собранные материалы о смертельном ДТП, как сообщается, направлены в ГБР, следователи которого будут осуществлять расследование, поскольку одним из участников ДТП является работник правоохранительного органа.

"В Главном управлении Нацполиции в Закарпатской области начато по данному факту служебное расследование", - сказано в сообщении.

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