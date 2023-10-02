Несовершеннолетний погиб после наезда двух легковушек в ДТП с участием сотрудника полиции: камеры зафиксировали, как парень лег на дороге

КИЕВ. 2 октября. УНН. На несовершеннолетнего в Закарпатской области наехали две машины, в результате чего он погиб. Камеры зафиксировали, как перед этим парень лег на дороге. Одним из участников ДТП был сотрудник полиции. Об этом сообщили в понедельник в ГУНП в Закарпатской области, пишет УНН.