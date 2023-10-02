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В Киеве брат с сестрой разбились из-за падения с 24 этажа - полиция

В Киеве брат с сестрой разбились из-за падения с 24 этажа - полиция

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. В столице на улице Никольско-Слободская брат с сестрой разбились в результате падения с 24 этажа, сообщила в понедельник полиция Киева, информирует УНН.

Цитата

«Киевские полицейские устанавливают обстоятельства падения девушки и парня с балкона многоэтажки. От полученных травм пострадавшие погибли на месте. Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия», - говорится в сообщении.

Детали

Инцидент произошел в понедельник на улице Никольско-Слободская. Около 12:00 часов в столичную полицию поступила информация о том, что вблизи многоэтажки прохожие обнаружили двух людей без признаков жизни, которые, вероятно, разбились в результате падения с 24 этажа.

Предварительно полицейские установили, что погибшие – это брат и сестра, 2005 и 2006 годов рождения.

Сейчас полицейские общаются с очевидцами происшествия, а также устанавливают родственников и близких погибших.

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