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Двоє дівчат у Києві загинули через падіння з недобудови, поліція підозрює самогубство

Двоє дівчат у Києві загинули через падіння з недобудови, поліція підозрює самогубство

Київ • УНН

 • 717543 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Двоє дівчат у столиці загинули через падіння з недобудови, поліція повідомила про відкриття кримінального провадження з поміткою про самогубство, повідомили у ГУНП в Києві, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні, близько 10 години, до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака", - ідеться у повідомленні.

"Правоохоронці встановили особи потерпілих, це - місцеві жительки, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з висоти недобудови", - зазначили у поліції.

Деталі

Поліція Києва, як повідомляється, встановлює обставини загибелі двох дівчат.

На місці працює слідчо-оперативна група. З'ясовуються усі деталі трагедії.

"За даним фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство з позначкою «самогубство»", - зазначається у повідомленні.

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