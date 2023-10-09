Двоє дівчат у Києві загинули через падіння з недобудови, поліція підозрює самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Двоє дівчат у столиці загинули через падіння з недобудови, поліція повідомила про відкриття кримінального провадження з поміткою про самогубство, повідомили у ГУНП в Києві, пише УНН.
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"Сьогодні, близько 10 години, до поліції Києва надійшла інформація про виявлення мертвими двох дівчат на вулиці Оноре де Бальзака", - ідеться у повідомленні.
"Правоохоронці встановили особи потерпілих, це - місцеві жительки, 2006 та 2005 років народження. За попередніми даними, дівчатка загинули внаслідок падіння з висоти недобудови", - зазначили у поліції.
Деталі
Поліція Києва, як повідомляється, встановлює обставини загибелі двох дівчат.
На місці працює слідчо-оперативна група. З'ясовуються усі деталі трагедії.
"За даним фактом столичні слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство з позначкою «самогубство»", - зазначається у повідомленні.
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