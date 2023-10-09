Две девушки в Киеве погибли из-за падения с недостроя, полиция подозревает самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Две девушки в столице погибли из-за падения с недостроя, полиция сообщила об открытии уголовного производства с пометкой о самоубийстве, сообщили в ГУНП в Киеве, пишет УНН.
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"Сегодня, около 10 часов, в полицию Киева поступила информация об обнаружении мертвыми двух девушек на улице Оноре де Бальзака", - говорится в сообщении.
"Правоохранители установили личности пострадавших, это - местные жительницы, 2006 и 2005 годов рождения. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с высоты недостроя", - отметили в полиции.
Детали
Полиция Киева, как сообщается, устанавливает обстоятельства гибели двух девушек.
На месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются все детали трагедии.
"По данному факту столичные следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ - умышленное убийство с пометкой «самоубийство»", - отмечается в сообщении.
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